CdF : Le PSG étrille Cassel, Mbappé plante un quintuplé !

Dans : Coupe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Coupe de France, 1/16e de finale

Stade Bollaert

Pays de Cassel - PSG : 0-7

Buts pour le PSG : Kylian Mbappé (29e, 34e, 40e, 56e et 79e), Neymar (33e) et Carlos Soler (64e)

Ce lundi soir, le PSG se déplaçait à Bollaert pour y défier Pays de Cassel en seizièmes de finale de la Coupe de France. Sans surprise, les hommes de Christophe Galtier ont déroulé.

Le PSG ne s'est pas manqué ce lundi soir en Coupe de France. Pourtant, les Franciliens étaient attendus de pied ferme par Pays de Cassel (R1), qui pouvait en plus de ça bénéficier du soutien de Bollaert. Mais la logique a été respectée malgré 25 très bonnes minutes de la formation nordiste. Kylian Mbappé a fait sauter le verrou de Pays de Cassel (29e) avec un peu de réussite suite à une frappe déviée après un débordement de Nuno Mendes sur le côté gauche. Le champion du monde 2018 s'est ensuite mué en passeur décisif sur le but du break signé Neymar (33e). Un Neymar auparavant frustré et qui a même écopé d'un carton jaune.

Une fois le plus dur réalisé, le PSG a déroulé. Et Kylian Mbappé a marqué deux buts coup sur coup (34e et 40e). De quoi marquer un triplé express en première période. En seconde période, Christophe Galtier a pu faire tourner son effectif mais Kylian Mbappé est lui bien resté sur la pelouse. Il s'est offert un quadruplé dès la 56e après une mauvaise appréciation du gardien de Pays de Cassel. Autre buteur de la soirée peu après, Carlos Soler (64e) d'une belle talonnade. Et qui d'autre par la suite pour marquer de nouveau. Kylian Mbappé s'est en effet payé le luxe de planter un quintuplé à la 79e. C'est d'ailleurs le premier quintuplé inscrit par un joueur dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Le crack tricolore en est désormais à 196 buts avec le PSG, soit 4 de moins qu'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG.

Au prochain tour, le PSG s'est donné le droit d'affronter l'OM au Stade Vélodrome. La rencontre aura lieu le mardi 7 février ou mercredi 8 février. Un mois de février de tous les dangers pour les champions de France. Les hommes de Christophe Galtier affronteront notamment l'OM à deux reprises, le LOSC, l'AS Monaco mais surtout le Bayern Munich.