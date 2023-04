CdF : France 2 jure de ne pas couper les sifflets contre Macron

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Nantes et Toulouse se disputeront la Coupe de France ce samedi soir au Stade de France, mais c'est le comportement du public à l'encontre d'Emmanuel Macron qui fait le buzz. Et certaines rumeurs agitent les réseaux sociaux, notamment sur une censure de la télévision.

On l’a presque oublié, mais c’est un match de football qui opposera le FC Nantes et le Toulouse FC, avec le déplacement jusque dans la capitale de dizaines de milliers de supporters des deux clubs. Et si cette finale de la Coupe de France passe quasiment au second plan, c’est que toute la semaine a été animée par l’attitude du public à l’encontre du Président de la République, lequel sera évidemment présent au Stade de France pour cette rencontre. Distribution de cartons rouges et de sifflets, installation de barrières afin d’éviter les intrusions sur la pelouse, présence d’Emmanuel Macron pour saluer les deux équipes, tout a été motif à agitation.

Regardons la “folie” générale sur cette finale de #CoupeDeFrance : la préfecture va déployer des drones pour repérer les #cartonsrouges brandis dans le #stadedefrance . Imaginons si ça se passait en #Hongrie ? Ou si la gauche était à l’Élysée ? Que dirait la presse ? Elle… pic.twitter.com/JU2XGescW6 — francoise degois (@francoisedegois) April 28, 2023

Mais vendredi, un média en ligne a enflammé les réseaux sociaux en affirmant que France Télévisions avait reçu l’ordre de couper les micros d’ambiance afin que l’on n’entende pas les huées et les sifflets contre le chef de l’État. Et forcément, cela a fait du bruit, avant même que cela soit réellement vérifié ou du moins un minimum regardé de plus près.

Les micros ne seront pas coupés, même si Macron est sifflé

Tandis que certains hurlaient déjà à la censure, le service CheckNews de Libération s’est sérieusement penché sur ce dossier. Très clairement, il apparaît que le média qui a affirmé qu’il y aurait une « censure » sur France 2, diffuseur de la finale de la Coupe de France, est allé trop vite en besogne en mélangeant les propos d’un député Renaissance anonyme avec une source digne de ce nom. De son côté, France Télévisions a été très clair au moment de répondre à Libé. « Ce député Renaissance s’est un peu avancé. On ne coupera rien. On gardera les sons d’ambiance, les mêmes micros d’ambiance que d’habitude en direct. S’il y a des sifflets, on entendra les sifflets », a fait savoir un responsable du diffuseur, balayant ainsi l’hypothèse d’une quelconque fermeture des micros installés dans le Stade de France lors des moments qui pourraient être négatifs pour Emmanuel Macron.