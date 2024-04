Frappart psychorigide et dépassée, une ancienne joueuse balance ‍!

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Stéphanie Frappart est sous le feu des critiques depuis mardi soir et ses décisions lors d'OL-Valenciennes. L'ancienne joueuse de l'OL, Louisa Necib, s'est montrée très dure avec l'arbitre internationale qu'elle a côtoyée en D1.

Quand le journal L'Equipe vous attribue la note de 1, c'est souvent une très mauvaise publicité. C'est encore plus le cas quand vous être arbitre et non pas joueur. Cette mésaventure a été vécue par Stéphanie Frappart mardi soir. L'arbitre internationale française a été sévèrement critiquée après la demi-finale de coupe de France OL-Valenciennes. Elle a notamment refusé un but aux Valenciennois pour une faute de Knockaert sur O'Brien avant d'accorder un penalty litigieux à Lacazette. Deux décisions qui ont pesé lourd alors que le score était de 0-0. Stéphanie Frappart est habituée des tempêtes médiatiques mais depuis 24 heures cela a atteint un niveau inédit pour elle.

Louisa Necib dézingue Stéphanie Frappart

Si certains basculent trop facilement dans le sexisme, Louisa Necib évite ce piège. Pour elle, Stéphanie Frappart représente les défauts globaux des arbitres français : manque de psychologie, de dialogue, soucis d'interprétation liés à un manque d'expérience du jeu. Necib connaît d'autant mieux Stéphanie Frappart qu'elle l'a brièvement côtoyée pendant sa carrière de joueuse à l'OL. Elle en garde un mauvais souvenir alors que Stéphanie Frappart était pourtant en début de carrière.

🗣️ "Que ce soit femmes ou hommes, l'arbitre français est mauvais. Même en ayant les images, les interprétations ne sont pas bonnes"



Louisa Necib pas tendre avec l'arbitrage français et notamment celui de Stéphanie Frappart hier soir. pic.twitter.com/S8nzfTmA1R — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 3, 2024

« C’était pas une chance (rires). Là, on critique l’arbitre et non pas la femme parce que malheureusement souvent, quand on parle des femmes, elles le prennent mal et pour leur personne. On critique les compétences et je trouve que de toute façon, que ce soit femmes ou hommes, l’arbitre français est mauvais. Je trouve que l’arbitre français manque beaucoup de pédagogie, d’échange, de communication et c’est ce que moi je pouvais reprocher à Stéphanie Frappart à l’époque quand elle nous arbitrait. On les met sur un piédestal donc on n’a pas le droit à des explications. C’est tout de suite on se braque. On ne discute pas, on recule et on écarte du bras […] Malheureusement, pour Frappart, elle passe très souvent à côté de ses matchs. Elle a rarement la maîtrise de ses matchs, elle est souvent dépassée par le rythme, elle est trop loin des situations. Quand on est à 30 mètres d’une séquence de jeu, c’est difficile de la juger », a t-elle lâché sur RMC. Une analyse sévère qui n'explique pas tout. En effet, ces dernières années, Stéphanie Frappart a été désignée pour arbitrer des grands matchs internationaux et cela n'a jamais posé de problèmes.