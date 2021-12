Lille et la FFF refusent la proposition de Lens

Dans : Coupe de France.

Par Claude Dautel

Après la demande d'avancer le match Lens-Lille en Coupe de France afin de jouer dans un stade Bollaert, le refus a été rapide et unanime.

Cela ne coûte rien de demander, mais les dirigeants lensois devaient bien se douter que la Fédération Française de Football et Lille allaient probablement dire non à la proposition d’avancer à dimanche le match de Coupe de France programmé mardi soir à Bollaert. Pour le RC Lens, il s’agissait surtout d’éviter d’avoir à limiter à 5.000 le nombre de supporters présents pour ce derby en raison de l’application des nouvelles règles sanitaires décidées lundi par le gouvernement français. Mais rapidement les dirigeants lillois ont fait savoir à leurs homologues lensois qu’ils n’étaient pas d’accord pour décaler cette rencontre. « Il nous est impossible d'avancer cette rencontre au 2 janvier. Nous avons prévu et organisé, la préparation et le retour des joueurs et du staff pour un match le 4 janvier, tel que cela a été initialement prévu et programmé », a fait savoir Olivier Létang, le président de Lille.

Le président de Lille n’est pas le seul à s’opposer à cette demande de Lens, puisque selon RMC la Fédération Française de Football n’a nullement l’intention de changer le calendrier des 16es de finale de la Coupe de France, tant pis pour Vannes, qui reçoit lundi soir le Paris Saint-Germain, et pour Lens qui recevra bien le LOSC mardi soir à partir de 21h au stade Bollaert mais seulement devant 5.000 spectateurs, là où toutes les rencontres se joueront dans des stades pleins ce week-end. Dura lex sed lex.