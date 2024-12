« ‍Je coupe tout avec ce monde ‍», la Coupe de France le fait craquer

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

Scène lunaire ce samedi avec l’annulation du match entre le Tours FC et Lorient pour des raisons de sécurité. Une annonce qui a provoqué la colère de l’entraîneur Bryan Bergougnoux, mais également d’un joueur particulièrement remonté.

Pour des raisons de sécurité, le 32e de finale de Coupe de France entre le Tours FC et Lorient a été annulé ce samedi quelques heures avant le match. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, la Fédération française de Football a indiqué que les conditions de sécurité n’avaient pas été réunies par le club évoluant en National 2 afin d’accueillir le public. On se dirige donc tout droit vers une défaite sur tapis vert pour le Tours FC, un crève-coeur pour l’entraîneur Bryan Bergougnoux mais également pour ses joueurs. L’un d’entre eux s’est d’ailleurs lâché dans sa story sur Instagram.

Tours : « Une colère immense », Bergougnoux atomise sa direction https://t.co/S67f4878lV — Foot01.com (@Foot01_com) December 21, 2024

« J'en ai vu des menteurs mais alors à lui cet imposteur il faut le voir pour y croire. T'as gâché la fête, les espoirs de toute une ville » explique le joueur Dany Dady au sujet d’Hacène Haddad, un proche du président qui serait à l’origine de l’annulation de ce match dont l’organisation a été jugée trop coûteuse. « Des familles se sont déplacées pour supporter leurs enfants mais toi Hacene Haddad tu paieras pour cette mascarade. La justice divine. Merci pour la force, moi je coupe tout avec ce monde » a publié le joueur de Tours, totalement dégoûté et écoeuré et qui ne veut plus entendre parler de football ce samedi après une telle désillusion. On peut le comprendre, d’autant que ce samedi était celui de toutes les surprises avec notamment les éliminations du Havre ou encore de Montpellier. Malgré son statut d’équipe inférieure évoluant en National 2, Tours était déterminé à créer l’exploit face au leader lorientais de la Ligue 2. Mais la fête a malheureusement été gâchée.