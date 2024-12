Deux matchs à 500 mètres de distance, c’est la magie de la Coupe

Dans : Coupe de France.

Par Eric Bethsy

Ce week-end, la Coupe de France se poursuit avec l’entrée en lice des équipes de Ligue 1 en 32es de finale. Ce tour sera également marqué par les matchs du FC Espaly et du Puy Foot qui, à un jour d’intervalle, disputeront leurs rencontres respectives au sein de la même commune. Un véritable événement pour les amateurs de football en Haute-Loire.

L’excitation monte d’un cran. Comme chaque année, les équipes de Ligue 1 font leur entrée en lice en Coupe de France lors de ces 32es de finale. De nombreux regards seront forcément tournés vers les pensionnaires de l’élite, et notamment vers les affiches Lens-PSG et ASSE-OM. Mais cette compétition représente bien plus que des oppositions entre les meilleurs clubs de l’Hexagone.

Les 32es de finale démarrent ce soir 🔥

Le tournoi offre régulièrement de belles histoires. Et cette année, l’une d’entre elles vient de la Haute-Loire qui s’apprête à vivre un week-end particulièrement vivant. Tout commencera ce vendredi soir avec le match entre le FC Espaly (N3) et Dijon (N1) qui s’affronteront au stade du Viouzou dans la commune d’Espaly… où se jouera également un autre 32e de finale samedi à 18 heures ! Cette fois, le Puy Foot (N2) recevra Montpellier dans l'enceinte de Massot située à 500 mètres de l’autre terrain. Un véritable événement pour la ville.

Pas de rivalité entre les voisins

« Espaly sera l’épicentre de la Coupe de France, s’est réjoui le président du FC Espaly Christian Perbet auprès du quotidien La Montagne. C’est une vraie fierté, je pense que personne n’aurait cru que ça arriverait. Le Puy Foot avait déjà mis la Haute-Loire sur la carte du football, ces dernières saisons. Maintenant, il y a Espaly qui vient confirmer que nous sommes sur une terre de football. » Alors que le FC Espaly disputera le premier 32e de finale de Coupe de France de son histoire, Le Puy Foot n’est pas un petit nouveau.

Il n’empêche que ses dirigeants se réjouissent également de la réussite locale. Mieux encore, le club de National 2 ne considère pas son voisin comme un rival, même si les deux équipes n’ont jamais été aussi proches en terme de division. « Le Puy Foot doit rester le club numéro 1 dans le département, c’est l’ordre des choses », a d’ailleurs avoué Christian Perbet, qui soutiendra aussi Le Puy Foot contre la lanterne rouge de Ligue 1.