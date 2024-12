CdF ‍: Safonov sort le PSG du piège à Lens

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

32e de finale de la Coupe de France :

Stade Bollaert.

Lens - PSG : 1-1, 3 tirs au but à 4.



Buts : Khusanov (66e) pour Lens ; Ramos (70e) pour le PSG.

Tirs au but : Frankowski (1), Sotoca (2) et El Aynaoui (3) pour Lens ; Vitinha (1), Ramos (2), Dembélé (3) et Barcola (4) pour le PSG.

Dans une rencontre qui a mis du temps à se décanter, le Paris Saint-Germain est finalement venu à bout du RC Lens lors d'une séance de tirs au but lors de laquelle Matvey Safonov a brillé avec deux arrêts décisifs (1-1, 3-4 tab).



Invaincu sur la scène nationale durant toute la première partie de saison, le club de la capitale voulait finir 2024 en beauté en lançant parfaitement son aventure en Coupe de France. Avant la demi-heure de jeu, le club tenant du titre aurait pu ouvrir le score mais le but d’Hakimi était refusé par les arbitres, et sans la VAR, pour un hors-jeu plus que litigieux (25e). Par la suite, les deux équipes se procuraient des occasions, avec Marquinhos (40e) et Thomasson (44e), mais les acteurs rentraient bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).



C'est la pause ⏸️

Tout reste à faire en seconde période ⏳ #RCLPSG #CoupeDeFrance pic.twitter.com/lCYTphfYaT — Coupe de France (@coupedefrance) December 22, 2024

Après la pause, le PSG était en souffrance. Car malgré une première opportunité de Doué (53e), le RCL poussait par l'intermédiaire de Fulgini (54e, 62e). Et c’est donc de manière assez logique que Lens finissait par ouvrir la marque. Sur un corner dévié par Thomasson et mal repoussé par Neves, Khusanov se montrait à l’affût pour marquer du gauche à bout portant (1-0 à la 66e). Une énorme joie de courte durée pour les Nordistes, vu que quelques minutes après son entrée en jeu, Ramos égalisait ! Plein de sang froid dans la surface, l’attaquant portugais profitait d’une erreur de Danso pour envoyer une lourde frappe en pivot dans les filets de Koffi (1-1 à la 70e). Tout était donc à faire pour les deux équipes. En fin de match, Dembélé butait sur le gardien lensois (88e), puis Frankowski tentait aussi sa chance (90e+5), mais sans réussite et la qualification allait donc se disputer aux tirs au but (1-1 à la 90e).



🫡 L'année 2024 se termine comme elle a commencé ! Par une qualification en @coupedefrance ! ❤️💙#RCLPSG 1-1 pic.twitter.com/88N8kyf9q0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2024

Durant cette séance sous pression, les premiers tireurs ne tremblaient pas... jusqu'à Nzola, qui butait sur un Safonov costaud sur la quatrième tentative lensoise. Diouf ratait lui aussi son tir au but face au gardien russe et le PSG se qualifiait donc au bout du suspense à Lens (1-1, 4-3 aux tirs au but) ! Autour du 15 janvier 2025, Paris affrontera par conséquent le FC Espaly (N3), l’un des petits poucets de la compétition, lors des 16es de finale de cette Coupe de France.