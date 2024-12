CdF ‍: Recevoir le PSG à Geoffroy-Guichard, le rêve d’Espaly

Dans : Coupe de France.

Pour le premier 16e de finale de Coupe de France de son histoire, le FC Espaly aura la chance de recevoir le Paris Saint-Germain à la mi-janvier. Un événement historique pour ce club de N3.

Chaque saison, la Coupe de France regorge de petites histoires chez les clubs amateurs. En 2025, la magie de la plus célèbre des compétitions du football tricolore va opérer du côté d’Espaly. Voisin du Puy-en-Velay, qui disputera aussi les 16es de finale de la Coupe de France du côté de Dives Cabourg, le club de National 3 fait partie des petits Poucets de la CDF, avec trois autres clubs de cinquième division. Si Bourgoin Jallieu et Thaon ont aussi eu droit à un joli tirage avec la réception de l’OL pour les Isérois et celle de Strasbourg pour les Vosgiens, Espaly a tiré le gros lot avec la réception du PSG.

Tombeur de Lens dans le dernier match de l’année à Bollaert dimanche soir (1-1, 3 tab à 4), les Parisiens affronteront donc les joueurs de ce petit village de Haute-Loire. Un honneur pour tous les Espaviots, qui vont toutefois devoir trouver un terrain homologué pour accueillir les stars du PSG. Car si Espaly a bien réalisé l’exploit de battre Dijon dans son stade du Viouzou en 32es (1-1, 4 tab à 3), la petite enceinte entourée de rochers ne sera pas assez grande pour recevoir le PSG. Alors pourquoi pas rêver de jouer au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. C’est en tout cas l’envie de Lionel Vaillant.

« Le top, ce serait Geoffroy-Guichard pour nous »

🗣️ "C'est Noel avant l'heure."



« Ce tirage des 16es de finale de la Coupe de France, c’est Noël avant l’heure ! C’est top pour tout le club, les joueurs. Cela récompense tout le travail des gens du club. On a regardé le tirage au sort tous ensembles avec les joueurs dans le bar de notre petit village de 3 000 habitants. Notre boule a été tirée en dernière, donc c'était encore plus stressant que la séance de tirs au but qu'on a effectuée vendredi soir ! On a laissé partir les joueurs en vacances. Ils ont un programme d'entraînement puisqu'on rattaque le championnat le week-end du 11 janvier et on reçoit Bourgoin, qui est une grosse cylindrée de notre poule et qui est encore en Coupe de France. On va se préparer comme on se prépare d'habitude, on ne va pas changer notre manière de faire. On va rester comme on est. Pour le stade ? Je pense qu'à la maison, ça va être très compliqué pour l'accueil des supporters… C'est le président qui va gérer tout ça. Le Puy se déplace donc on aurait peut-être leur stade Massot… Le top, ce serait Geoffroy-Guichard pour nous. Est-ce qu'on serait capables de le remplir ? Ce sont des questions à se poser. C'est le rôle du président », a détaillé, sur RMC, l’entraîneur d'Espaly, qui aimerait donc faire comme les voisins du Puy, qui avaient reçu Rennes en quarts de finale dans un Chaudron bien plein la saison passée.