CDF : L'OM évite ce premier piège, merci l'ASSE

Durant le mois de janvier prochain, l'Olympique de Marseille se déplacera deux fois au Stade Geoffroy-Guichard. Pour affronter l'AS Saint-Etienne le 16 afin d'y jouer son match en retard de Ligue 1, mais aussi le 6. Puisque l'ASF Andrézieux, club de National 2 qui affrontera l'OM lors des 32es de finale de la Coupe de France, a annoncé que cette rencontre se disputera finalement chez son voisin stéphanois.

« Depuis l’annonce du tirage au sort lundi soir, l’ASF a pu mesurer l’engouement exceptionnel de ses supporters, sympathisants et de tout un département. Si l’Envol Stadium est bien homologué pour accueillir ce type de rencontre à ce stade de la compétition, il n’en demeure pas moins que la capacité maximale de 5000 places ne permettait pas d’accueillir, en toute sécurité, autant de supporters ligériens et marseillais dont on connait la ferveur. Aussi, afin que tout le monde puisse assister à cette merveilleuse fête du football et qu’un maximum de public puisse vivre ce moment historique, le choix du stade Geoffroy Guichard représentait la meilleure option. Une rencontre dans ce stade mythique possible grâce notamment au soutien de Saint-Etienne Métropole et de l’AS Saint-Etienne », a avoué, sur son site, la formation d'Andrézieux, qui n'offrira donc pas un traquenard à l'OM, comme cela est souvent le cas chez les clubs amateurs à chaque début d'année.