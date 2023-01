CdF : Djibril Cissé nouveau consultant de France Télévisions

Dans : Coupe de France.

Par Corentin Facy

France Télévisions a rapidement réagi pour combler le départ de son consultant Eric Roy, futur entraîneur du Stade Brestois.

A moins d’une semaine des 32es de finale de la Coupe de France, France Télévisions devait réagir rapidement au départ de son consultant Eric Roy, qui va devenir le prochain entraîneur du Stade Brestois. Selon les informations de L’Equipe, c’est Djibril Cissé qui va devenir le prochain consultant des chaines du service public et qui va commenter les affiches de la Coupe de France au côté du journaliste Fabien Levêque. Djibril Cissé, ancien joueur de l’OM et actuellement consultant pour la Chaîne L’Equipe, fera ses grands débuts à l’occasion du match entre Hyères et Marseille samedi après-midi. Pour rappel, l’intégralité des matchs de Coupe de France sont par ailleurs diffusée sur BeInSports, nouveau diffuseur principal de la compétition.