CdF ‍: France 3 et BeIN Sports embrassent la Coupe

Du football en clair. La Coupe de France a permis de mettre en valeur quelques affiches avec des formations de Ligue 1 sur des chaînes gratuites. L’OM a notamment eu une belle exposition sur France 3 avec son match à Saint-Etienne. Ils étaient en effet 1.350.000 à suivre la rencontre entre les deux clubs historiques du championnat, soit une part d’audience de 11,8 %.

🚨 Meilleure audience historique de la @coupedefrance avec @RCLens vs @PSG_inside hier sur @beinsports_FR 1️⃣ jusqu’à 1 150 000 téléspectateurs et 895 000 en moyenne. Rendez vous les 14 et 15 janvier pour l’intégralité des 16e seulement sur beIN 🔥