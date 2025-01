CdF ‍: Brest écarte Nantes, Rennes piégé à Troyes

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 16es de finale

Fortunes diverses pour les formations bretonnes de Ligue 1. Dans un choc entre formations de l'élite, Brest a dominé Nantes 2-1 grâce à des buts signés Sima et Chardonnet en première période. La déception est encore plus grande pour les rivaux des Canaris Rennes. Les hommes de Sampaoli ont été éliminés par une Ligue 2 Troyes. L'ESTAC s'est imposé 1-0 sur un but de Rafiki Said qui avait raté un penalty plus tôt dans le match. Ce sont les vainqueurs des éditions 2019 et 2022 qui sortent donc dès les 16es de finale.