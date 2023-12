Une blessure jamais vue, la Belgique est sous le choc

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Malgré la victoire jeudi soir en Europa League, le club de la Gantoise a été marqué par la grave blessure de Paul Nardi. Le gardien français s'est fait une fracture ouverte de la jambe tout seul.

Gardien français passé par Rennes, Monaco et Lorient notamment, Paul Nardi trouve sa plénitude du côté de La Gantoise en Belgique. Mais ce jeudi, à l’occasion des matchs d’Europa League, il a vécu une terrible blessure qui a laissé tout un club KO. Sur une action anodine, l’ancien gardien de l’équipe de France U17 s’est fait une fracture ouverte de la jambe sur un simple dégagement. Son entraîneur, Hein Vanhaezebrouck, est revenu sur cet événement, encore sous le choc. « Tout le monde se rend compte de ce qu’il s’est passé. C’est affreux. Une jambe qui se casse sans contact, sans impact, je n’ai jamais vu ça depuis que je suis dans le football… C’est quelqu’un qui est super professionnel, qui vit pour son sport, qui travaille pour son corps. Il a énormément de talent. Les pensées de l’équipe, du staff, de tout le monde dans l’équipe sont pour Paul. C’est un nouveau défi pour lui. Je crains que ça va durer un long moment, qu’il ne jouera plus cette saison. C’est terrible », a livré l’entraineur de l’équipe belge.

Fin de saison pour Nardi

Onze gedachten gaan uit naar Paul. Het verdict is zwaar. Hij liep een open botbreuk op. Courage, Paul 💙#GntLuh #UECL pic.twitter.com/qihqAzkL2H — KAA Gent (@KAAGent) November 30, 2023

La scène s’est déroulée sur un simple dégagement en seconde période, quand Paul Nardi a vu son pied prendre l’herbe et toucher sa jambe d’appui, causant cette grave blessure et sa sortie sur civière après de longues minutes d’interruption du match. Si son équipe s’est imposée 4-1 face à Zorya, le coeur n’y était plus après cet évènement difficile à supporter. « On est tous avec Paul. C’était compliqué de continuer à jouer après sa blessure. On ne peut que compatir et lui souhaiter bon courage pour revenir le plus vite possible. J’étais loin mais vu son langage corporel, j’ai directement su que c’était grave. J’en ai encore des frissons… », a livré son coéquipier Hugo Cuypers. Le club de La Gantoise, accompagné par de nombreux autres clubs belges, a souhaité un prompt rétablissement à son gardien français, qui va devoir mettre très certainement un terme à sa saison avec cette blessure spectaculaire qui a choqué tout un club.