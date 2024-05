EL ‍: Lookman fait tomber Leverkusen et sacre l'Atalanta ‍!

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunay

Ligue Europa, finale

Aviva Stadium (Dublin)

Atalanta-Leverkusen 3-0

Buts : Lookman (12e, 26e, 75e)

L'Atalanta a réalisé l'exploit attendu par toute l'Europe depuis août : battre Leverkusen. La Dea l'a même emporté 3-0 grâce à un Ademola Lookman de feu.

A Dublin, l'Atalanta était devant l'Everest du football européen cette saison : le Bayer Leverkusen, invaincu depuis 51 matchs. Cependant, la finale ressemblait vite à un cavalier seul des Italiens. Très bien organisés dans le pressing, les hommes de Gasperini étouffaient ceux de Xabi Alonso. Les Allemands étaient impuissants et faisaient preuve d'un important déchet technique. La punition intervenait vite via Lookman. Zappacosta perçait la défense allemande et centrait, le Nigérian devançait Palacios pour ouvrir le score. Déchainé, Lookman s'offrait vite un doublé. Il enrhumait Xhaka d'un petit pont avant de placer le ballon dans le petit filet du Bayer.

Leverkusen avait peu d'occasions à se mettre sous la dent dans ce match. Ses cadres, Wirtz en tête, passaient complètement à côté de leur finale. Lookman venait même humilier le champion d'Allemagne avec un troisième but. Il éliminait son défenseur d'un crochet avant de loger le ballon dans la lucarne opposée d'une frappe puissante. 3-0, l'Atalanta gagne la première coupe d'Europe de son histoire et surtout son premier trophée en 61 ans. Tombé de haut, Leverkusen devra se reprendre samedi en finale de la coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern (D2) pour réaliser le doublé malgré tout.