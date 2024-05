EL ‍: Le bourreau de Leverkusen reçoit une note légendaire

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Personne ne pouvait le prévoir, l’Atalanta Bergame a corrigé le Bayer Leverkusen (3-0) en finale de l’Europa League mercredi soir à Dublin. Auteur d’un triplé, Ademola Lookman a signé une performance historique.

Après avoir éliminé Liverpool et l’Olympique de Marseille, l’Atalanta Bergame se présentait face à une montagne mercredi soir en finale de l’Europa League. Face à l’équipe de Gian Piero Gasperini, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso et ses 51 matchs sans défaite cette saison. L’Atalanta était l’outsider de cette finale, mais a très vite pris les commandes de la rencontre en marquant deux buts dans la première demi-heure. Le score final sera encore plus brutal avec un cinglant 3-0 pour la formation italienne grâce à un triplé de son virevoltant attaquant Ademola Lookman.

Homme du match, le buteur nigérian Ademola Lookman a hérité d’une note légendaire dans les colonnes de L’Equipe avec un 10/10 résumant parfaitement son match de très haute volée. « Le Nigérian a inscrit trois buts magnifiques. Le premier comme un avant-centre, en doublant Palacios et en mettant la bonne surface de pied sous la barre du but de Kovar (12e). Le deuxième est une prouesse technique, un enchaînement petit pont-frappe enroulée, au milieu de plusieurs joueurs allemands (26e). Et le troisième est un chef-d'oeuvre (75e). C'est le match parfait. Il a inscrit trois buts quasiment tout seul dans une finale de Coupe d'Europe face à une équipe qui était favorite de l'opposition. Il coche toutes les cases du 10 » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national, époustouflé par la prestation magique de Lookman contre le Bayer Leverkusen.

Ses coéquipiers Isak Hien (8/10), Davide Zappacosta (8/10) et Gianluca Scamacca (7/10) sont les trois autres joueurs de l’Atalanta plébiscités par le journal sportif, qui n’a de toute façon mis aucune note en-dessous de 6/10 à un joueur de l’Atalanta. Au contraire, aucun joueur du Bayer Leverkusen n’a hérité d’une note supérieure à la moyenne. Preuve que l'Atalanta était bien un cran au-dessus de l'équipe de Xabi Alonso mercredi soir à Dublin lors de cette finale de l'Europa League.