Cpe Europe ‍: L’Olympiakos vainqueur, la Grèce rattrape la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

En guise d’apéritif avant la finale de la Ligue des Champions, la Conférence League a livré son verdict ce mercredi soir avec la victoire de l’Olympiakos, qui avait l’énorme avantage de jouer à Athènes, face à la Fiorentina au bout de la prolongation (1-0).

Un succès dignement fêté dans le quartier du Port d’Athènes, car il s’agit de la première victoire de la Grèce dans une Coupe d’Europe. Tout simplement. Même si ce n’est pas la plus prestigieuse des compétition du continent, cela reste un succès qui rentre dans les livres d’histoire. Et les Français n’ont pas à prendre de haut ce titre, car avec désormais une Coupe d’Europe remportée, la Grèce a fait la moitié du parcours pour rattraper la France dans ce domaine.

La France compte deux titres européens

🚨 ESPECTACULAR anoche lo que se vivió en El Pireo para celebrar la Conference League ganada por Olympiacos.



😍 Ardió la afición griega celebrando un título histórico para el fútbol heleno. #UECL #UECLfinal #Olympiacos pic.twitter.com/Asm4fWOvtE (video @Than_Kritikos) — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) May 30, 2024

Les clubs hexagonaux ont beau réaliser de belles performances et se retrouver au 5e rang de l’indice UEFA derrière les quatre cadors que sont l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie, il n’y a toujours que deux victoires françaises dans l’histoire des Coupes d’Europe. L’OM en 1993 en Ligue des Champions et le PSG en 1996 en Coupe des Coupes, et c’est tout pour la France. Depuis, malgré de nombreuses finales, c’est toujours aucun succès d’ampleur. Et à en juger par la fête qui a eu lieu toute la nuit à Athènes, même un succès en Conférence League ferait du bien au moral et au palmarès des clubs français.