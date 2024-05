ECL ‍: L'Olympiakos piège la Fiorentina à Athènes ‍!

Dans : Europa Conference League.

Par Mehdi Lunay

Finale de la Ligue Europa Conférence

Stade Agia Sofia (Athènes)

Olympiakos-Fiorentina 1-0 après prolongation

But : El Kaabi (116e)

Dans un match fermé et serré, il a fallu 120 minutes pour trouver un vainqueur. C'est finalement l'Olympiakos qui l'a emporté 1-0 grâce à un but de l'inévitable Ayoub El Kaabi. C'est la première coupe d'Europe remportée par le football grec.

Cette finale inédite avait tout pour être indécise, ce fut effectivement le cas. D'entrée, Olympiakos comme Fiorentina transperçaient les défenses adverses. Les Grecs voyaient leur ailier Podence alerter Terracciano d'une frappe vicieuse (4e). Sur le contre, Gonzalez faisait un festival mais Belotti ne cadrait pas sa frappe (5e). Les deux clubs continuaient de se répondre par occasions interposées. Esseulé dans la surface, Bonaventura écrasait sa frappe et trouvait les gants du gardien grec (21e). L'Olympiakos répliquait avec une tête de Podence à bout portant sur corner qui finissait sur Terracciano (25e). Le rythme diminuait ensuite avec trop de déchet technique côté Olympiakos comme côté Fiorentina.

We head to extra-time after 90 minutes...#UECLfinal pic.twitter.com/pJaY07eUTs — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024

Après la pause, c'était toujours plus fermé. Kouamé taupait sa frappe mais obligeait quand même le gardien grec Tzolakis à réaliser un bel arrêt (68e). La meilleure situation était grecque avec une tête d'Iborra au ras du poteau (80e). On se dirigeait logiquement vers une prolongation après 90 minutes sans but. L'Olympiakos mettait le pied sur le ballon dans ces 30 minutes supplémentaires. Jovetic poussait Terracciano à un bel arrêt d'une frappe précise (96e). C'est finalement le Marocain Ayoub El Kaabi qui délivrait le public grec en plaçant sa tête à la 116e minute pour son 12e but en C4 cette saison. Après 2 minutes de VAR, le but était validé confirmant le sacre de l'Olympiakos. 1-0 pour le mythique club du Pirée qui remporte sa première coupe d'Europe ainsi que la première du football grec.