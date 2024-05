L'UEFA fixe un ultimatum à MU, l'OM ne sera pas sauvé ‍!

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

En l'état actuel des choses, Nice et Manchester United, qui possèdent un propriétaire en commun, ne sont pas autorisés à participer ensemble à l'Europa League. Le ton monte du côté de l'UEFA.

La victoire de Manchester United sur Manchester City n’était pas forcément attendue dans le Royaume, et même du côté des Red Devils. Ce titre acquis à l’issue d’un match très convaincant, a qualifié MU pour l’Europa League. Une belle façon de sauver un peu la saison, et cela pourrait même sauver la peau d’Etik Ten Hag. Toutefois, un nouveau problème s’est greffé à cette qualification, car c’est une compétition que dispute déjà l’OGC Nice. Or, les deux clubs possèdent le même propriétaire, Sir Jim Ratcliffe. Le businessman britannique est majoritaire avec INEOS au sein du club azuréen, et minoritaire mais décisionnaire avec Manchester United. Ce qui fait que ces intérêts communs entrent dans le cadre des compétitions interdites pour deux clubs d’un même propriétaire.

L'UEFA demande à MU des réponses d'ici lundi !

Dans un article ce mardi, le Telegraph confirme qu’il y a bien un problème à ce niveau aux yeux de l’UEFA, et que la pression monte puisque la décision en première instance de l’organe européenne pourrait tomber dès ce jeudi. Dans le cadre du règlement s’opposant aux multipropriétés, l’UEFA risque en effet de frapper fort si Manchester United n’opère pas un changement radical dans ses statuts. Car c’est bien le club anglais qui risque d’être viré, et non pas l’OGC Nice. En effet, les règlements de l’organisme du football européen sont formels, c’est toujours le club moins bien placé des deux dans son championnat national qui en paye les prix, et dans ce cas il s’agit clairement de Manchester United, 8e de Premier League.

Manchester United face Europa League axe unless Ineos makes structural changes



✍️ @TelegraphDucker#TelegraphFootball | #MUFC — Telegraph Football (@TeleFootball) May 28, 2024

Autre sanction possible, Manchester United serait alors reversé en Conférence League, ce qui serait tout de même une très mauvaise affaire, car cette compétition ne donne pas accès à la Ligue des Champions en cas de succès par exemple. En tout cas pour les clubs français comme Lens et l’OM qui suivaient ces développements en se demandant si Nice pouvait être exclu de l’Europa League, la réponse est donc clairement non.

INEOS prêt à lâcher Nice ?

Enfin, INEOS, qui a rendu un communiqué à ce sujet, a fait savoir qu’il était pleinement conscient de ce problème et a expliqué sa confiance dans la résolution rapide pour permettre à Manchester United de bien disputer l’Europa League la saison prochaine.

Malheureusement pour Nice, parmi les derniers recours, est toujours cité la possibilité de voir INEOS abandonner ses fonctions au sein du club azuréen et laisser Nice être géré par une autre entité, tout en restant actionnaire passif.