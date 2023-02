Indice UEFA, la France doit avoir honte

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Jeudi noir pour le football français qui a tout perdu en Europa League et se ridiculise une fois de plus. La casse est limitée sur le plan de l'indice UEFA, mais la claque reste violente.

La saison européenne des clubs français risque de se terminer très vite vus les résultats de ces dernières semaines. Le PSG est mal embarqué en Ligue des Champions, mais c’est l’écroulement général en Europa League, où Monaco, Nantes et Rennes ont pris la porte. Nantes n’a pas existé face à la Juventus et a explosé en vol (0-3) malgré son valeureux nul du match aller. Le club de la Principauté, victorieux à l’arraché à Leverkusen à l’aller, s’est incliné à domicile (2-3) et a craqué lors des tirs au but. Et Rennes a réussi à faire pire en se privant d’une qualification qui allait être validée avant un but contre son camp et une séance de tirs au but catastrophique. C’est donc fini pour l’Europa League et seul Nice en Conférence League peut encore marquer des points, en dehors du PSG. Résultat, la France reste 5e de cette saison pour le moment, et a la chance de voir les Pays-Bas, son principal rival pour la 5e place au classement général de l’UEFA, avoir perdu l’Ajax et le PSV Eindhoven cette semaine.

La France au niveau de la Belgique et de l'Ecosse sans le PSG

Mon dieu quelle honte intersidérale pour notre foot ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 23, 2023

Mais le bilan est toujours aussi peu glorieux et voir les clubs français briller reste un doux rêve. Même si cette saison, les matchs de Ligue 1 semblent d’un meilleur niveau, le constat est sans pitié pour Daniel Riolo. « Mon dieu quelle honte intersidérale pour notre foot ! », a souligné le consultant de RMC, qui rappelle que les exploits des clubs français sont rares, et qu’en plus les formations tricolores perdent régulièrement contre des clubs supposés moins fort. Et « supposé » est bien le mot clé, car sans l’apport du PSG sur les dernières années, la moyenne des points récoltés par les autres clubs de l’hexagone mettrait la France loin derrière les Pays-Bas et le Portugal, et au niveau de la Belgique et de l’Ecosse au classement général de l’indice UEFA. Et à chaque printemps, les résultats le confirment malheureusement.