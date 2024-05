C1-C3 ‍: Fiasco pour l'OM et le PSG, ils osent accuser la LFP

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

Comme lors du tour précédent, la LFP avait fait une faveur au PSG et à l’OM en décalant leur match de Ligue 1 entre leur demi-finale aller et leur demi-finale retour de coupe d’Europe. Malgré cet aménagement, les deux clubs français ont été éliminés par le Borussia Dortmund et l’Atalanta Bergame.

Au contraire des autres grands pays européens, la France avait pris la décision d’aménager le calendrier de ses équipes en coupe d’Europe à partir des quarts de finale. Dès le tour précédent, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont bénéficié d’un aménagement avec des matchs reportés en Ligue 1 pour bénéficier de sept jours de récupération entre l’aller et le retour. Cette mesure avait été saluée après les qualifications du PSG contre Barcelone et de l’OM face à Benfica. Mais cette fois, cela n’a pas suffi puisque les hommes de Luis Enrique et ceux de Jean-Louis Gasset ont pris la porte, sans briller ni même donner l’impression d’avoir un avantage physique sur leurs adversaires, bien au contraire.

⏱️ 90+5’ | #AtalantaOM 3️⃣-0️⃣



⏸️ Fin du match, défaite de l’OM ici à Bergame.



🗓️ Prochain match dimanche avec la réception de Lorient à l’@orangevelodrome. 🏟️ pic.twitter.com/E3eSw7zZJL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2024

Dès la 30e minute, les joueurs olympiens semblaient cramés face à ceux de l’Atalanta, qui avaient pourtant joué trois jours auparavant en Série A. Ces résultats prouvent que les mesures de la LFP ne sont pas du tout adaptées selon le journaliste de L’Equipe, Erik Bielderman. « On a supprimé la Coupe de Ligue, On est passé à 18 clubs. On a protégé le PSG et l’OM nos 2 + gros budgets de L1 en adaptant le calendrier au mépris de l’équité sportive. On termine par un 0-2 contre le BVB et 1-4 contre l’Atalanta. Non rien… » a publié le journaliste, qui n’a visiblement pas apprécié la mesure de la LFP pour tenter d’augmenter les chances de qualification de l’OM et du PSG.

Le repos offert au PSG et à l'OM vivement critiqué

Un avis partagé par le consultant d’Europe 1, Patrick Juillard. « Et donc, la LFP a "aménagé" le calendrier (et rompu l'équité de la fin de saison) pour que les clubs français produisent ces prestations indigentes en demi-finales retour ? C'était bien la peine ! » a pesté le journaliste. Dans le même ton, David Gluzman, contributeur pour la Revue de l’After Foot de RMC, a surenchéri. « L’Atalanta a joué lundi dans une ligue à 20 clubs. Leur pressing est étouffant, le nombre de course pour libérer de l’espace incalculable. Entre la prestation athlétique de l’OM et l’incapacité du PSG à étouffer le BVB, le choix de la ligue devient encore plus ridicule » a-t-il pesté.

Chacun aura toutefois son avis sur le sujet, car force est de constater que le repos offert par la Ligue avait été profitable au PSG et à l’OM au tour précédent. Et que c'est plus le niveau de jeu réel qui est à mettre en cause, que la fraicheur physique. Il sera maintenant intéressant de voir si cela sera répété la saison prochaine, ou non.