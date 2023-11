Zéro pitié, Dortmund promet l'enfer au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Accroché par Newcastle 1-1, le PSG jouera sa qualification en huitièmes de finale sur le terrain de Dortmund. Une équipe allemande déjà qualifiée mais qui ne fera pas de cadeau au PSG. La première place du groupe est en jeu comme l'honneur du club.

La phase de groupes fait beaucoup moins sourire le PSG cette saison. Qualifié en huitièmes chaque saison sous QSI, le club parisien aborde souvent sereinement son dernier match du premier tour. Ce ne sera pas le cas dans deux semaines puisque le PSG jouera sa peau à Dortmund. Deuxièmes du groupe, les Parisiens sont en réel danger d'élimination s'ils ne gagnent pas en Allemagne. Un succès de Newcastle ou de Milan peut envoyer la bande à Kylian Mbappé en Ligue Europa. Heureusement, c'est un Dortmund déjà qualifié qui se présente face au PSG.

Pour ses fans, Dortmund ne plaisantera pas

Vainqueur à Milan 3-1 mardi, le BVB a déjà validé sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions et sera détendu face au PSG. De quoi aligner une équipe B face aux Parisiens ? Certainement pas. Le directeur sportif de Dortmund Sebastian Kehl a promis que son équipe jouerait le jeu lors de la dernière journée. La première place du groupe est évidemment en jeu, permettant d'éviter les poids lourds européens, mais c'est aussi une question de prestige vis-à-vis de ses supporters.

Dortmund : Sebastian Kehl ne fera aucun cadeau au PSG https://t.co/ujpC90lbQP — Foot Mercato (@footmercato) November 29, 2023

« Bien sûr nous allons jouer à notre meilleur niveau contre le PSG. Parce qu’à la fin nous voulons être premiers du groupe. Cela signifie que nous avons besoin d’un point en plus. Et c’est une question de prestige, il s’agit aussi de faire plaisir à nos fans à la maison. Je peux vous promettre que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes […] Personne ne s’attendait à ce que nous soyons qualifiés après cinq matchs », a t-il confié devant les journalistes en zone mixte mardi soir. C'était d'autant plus prévisible que les dirigeants de Dortmund et les supporters du club ne portent pas le club parisien dans leur cœur. Le PSG sera donc en terrain hostile le 13 décembre prochain, le meilleur contexte finalement pour savoir si les joueurs parisiens méritent un beau printemps européen en C1.