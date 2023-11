Le Qatar et l'Arabie Saoudite, Dortmund en a ras-le-bol

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le PSG sera aux prises avec Newcastle en Ligue des champions. Un choc très attendu alors que dans l'autre rencontre du groupe, l'AC Milan recevra le Borussia Dortmund.

Le PSG est sous pression comme rarement avant sa rencontre de Ligue des champions face à Newcastle ce mardi soir au Parc des Princes. En cas de victoire, et si dans le même temps le Milan ne gagne pas contre Dortmund, le club de la capitale se qualifiera. En cas d'accroc cependant, Paris se mettrait en grand danger pour la suite des opérations et un dernier déplacement dans la Ruhr. D'ailleurs, à Dortmund, on n'estime pas forcément lutter à armes égales dans ce groupe face à deux clubs détenus par le Qatar et l'Arabie saoudite. C'est en tout cas l'avis de son président, Hans-Joachim Watzke.

Watzke se lâche encore

A l’occasion d’une Assemblée Générale pour dresser le bilan financier de son club sur la saison 2022-2023, Watzke s'est en effet lâché et ouvert certaines hostilités : « Nous ne jouons plus contre des clubs de football, mais contre des Etats. Nous jouons contre le Qatar, qui est le principal propriétaire du PSG, et contre l’Arabie saoudite qui est le principal actionnaire de Newcastle ». De quoi le rendre d'ailleurs particulièrement fier de se trouver en tête du groupe à l'aube de cette 5e journée. D'ailleurs, en cas de victoire à Milan ce mardi soir, le Borussia Dortmund sera qualifié. Un petit exploit au vu de la place que les observateurs accordaient au club allemand lors du tirage de cette poule de la mort. Beaucoup de choses peuvent encore se passer et pas sûr que la provocation soit un bel outil pour calmer le PSG lorsque l'équipe de Luis Enrique se déplacera en Allemagne pour la dernière journée des poules. Surtout que ce n'est pas la première fois que Hans-Joachim Watzke taille en pièces les Franciliens.