UEFA ‍: Un cabinet d'audit réalisera le tirage de la Ligue des Champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

À partir de la saison 2024/2025, l'UEFA va changer de format avec plus de matchs et plus d'équipes. Tout cela sous la forme d'un mini championnat, avec une nouvelle méthode par ordinateur pour réaliser le tirage au sort.

Notamment dans le but de contrer l'avènement de la Super League, l'UEFA a pris la décision de changer le traditionnel format de la Ligue des Champions. Désormais, la phase de groupes est terminée. Place à un championnat entre 36 équipes, contre 32 à l'heure actuelle. Chaque club va affronter 8 adversaires différents, pour un total de 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Afin de déterminer le calendrier et les confrontations, d'après les informations d'ESPN, l'UEFA va abandonner le tirage au sort manuel. Il sera désormais réalisé via un ordinateur avec un algorithme spécifique. Une cérémonie sera tout de même réalisée mais de manière totalement différente. Le tirage au sort devrait durer encore 35 minutes pour déterminer l'ensemble des confrontations.

L'UEFA fait confiance à la technologie pour les tirages

À savoir que les clubs engagés dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions seront classés dans des chapeaux, en fonction de leur coefficient UEFA. Chaque équipe sera opposée à deux adversaires de tous les chapeaux. Le système de points restera le même et les huit meilleures équipes seront qualifiées directement pour les 1/8e de finale, tandis que les équipes classées entre la 9e et la 24e place vont devoir passer par un barrage, sans repêchage en Ligue Europa, pour poursuivre la suite de la compétition. À moins d'un cas exceptionnel, deux équipes d'un même pays ne pourront pas se rencontrer dans ce championnat. C'est le cabinet d'audit financier et de conseil EY (anciennement appelé Ernst & Young) qui se chargera de réaliser ce tirage afin d'éviter une potentielle fraude. C'est l'un des quatre cabinets les plus prestigieux au monde.