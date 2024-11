TV ‍: Bayern Munich - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Dos au mur et dans l’obligation de ramener de gros résultats et de précieux points lors des chocs à venir, le Paris Saint-Germain va se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich avec l’ambition de gagner.

Quelle heure pour Bayern Munich - PSG ?

Les joueurs du club de la capitale française l’ont dit, ils ne restent plus que des finales à jouer en Ligue des Champions pour continuer à espérer une qualification pour la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Première finale, cette semaine sur la pelouse du Bayern. Un choc entre le PSG et Munich qui se jouera ce mardi 26 novembre à 21 heures à l’Allianz Arena. L’arbitre sera le Roumain István Kovács.

Sur quelle chaîne suivre Bayern Munich - PSG ?

Alors que la même soirée de mardi, Brest se déplacera à Barcelone pour un autre choc de cette C1, cette grande affiche entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sera à suivre sur Canal+ Foot. Les commentaires seront assurés par François Marchal et Sidney Govou.

Bayern / PSG ce mardi à 21h sur C+ Foot pour la J5 de LDC.

Commentaires : F. Marchal et @GovouSidney

Bord terrain : @Margot_Dumont pic.twitter.com/crtU5GwaLr — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 22, 2024

Les compos probables de Bayern Munich - PSG :

Inarrêtable en Bundesliga, comme le PSG en L1, le Bayern connaît aussi quelques difficultés en Ligue des Champions. Battu par Aston Villa et le Barça, le club bavarois n’est que 17e de la phase de ligue de la C1, à trois unités du Top 8. Autant dire que les hommes de Vincent Kompany ont besoin de gagner à domicile contre le PSG pour continuer à viser une place directe pour les huitièmes. Lors de ce match, le Bayern sera privé de Palhinha ou Pavlovic.

La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Kim, Upamecano, Davies - Laimer, Goretzka - Gnabry, Musiala, Olise - Kane.

En balade en L1, le PSG connaît pas mal de difficultés en Ligue des Champions cette saison avec un bilan de deux défaites, un nul et une victoire en quatre journées. Autant dire que Paris ira à Munich avec une certaine pression mardi. En dehors de la zone des qualifiés à la mi-championnat, le PSG se doit de ramener un résultat du Bayern. Mais pour cela, Luis Enrique devra composer sans Mendes, Mayulu.



La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo - Zaire Emery, Neves, Vitinha - Dembélé, Asensio, Barcola.