LdC ‍: Emiliano Martinez concède le penalty gag de la soirée

Scène cocasse à Bruges où Aston Villa a concédé l'ouverture du score sur un penalty très évitable ce mercredi soir lors de cette 4e journée de Ligue des Champions.

Au lieu de dégager le ballon au loin, Emiliano Martinez a fait une passe à son défenseur Tyrone Mings. Ce dernier s'est saisi du ballon à la main pour le replacer sur la ligne des 6 mètres. Très attentif, l'arbitre a immédiatement sifflé un penalty. Vanaken a trompé Martinez pour convertir la sentence et mettre Bruges en tête. Noël est arrivé avec près de deux mois d'avance en Belgique et c'est plutôt rare de voir ce genre de boulette en Ligue des Champions.

📸 - This was the moment where Aston Villa conceded the penalty, as Tyrone Mings puts his hand on the ball in his own box. pic.twitter.com/v5SmKbmmum