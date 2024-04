LdC ‍: Le PSG prend une claque catalane au Parc ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale aller

Parc des Princes

PSG-Barcelone 2-3

Buts : Dembélé (48e), Vitinha (51e) pour le PSG ; Raphinha (37e, 62e), Christensen (77e) pour le Barça

Dans un match agréable et vivant, un Barça sans complexe est venu l'emporter 3-2 au Parc. Le PSG est dos au mur avant le retour dans 6 jours.

Après les deux superbes matchs de mardi en C1, le PSG et le FC Barcelone étaient attendus au tournant et ils n'ont pas déçus. Les Parisiens faisaient la meilleure entame avec plusieurs tentatives signées Lee et Asensio notamment que Ter Stegen stoppait. Après un quart d'heure difficile, le Barça se réveillait et le PSG s'en apercevait rapidement. Nuno Mendes devait sauver une tête de Lewandowski sur sa ligne (20e) après une sortie ratée de Donnarumma. L'Italien payait ses approximations. Après une intervention devant Lewandowski, il laissait le but vide et permettait à Raphinha d'ouvrir le score. Un avantage mérité tant les Parisiens étaient mis en difficulté.

LE DOUBLÉ DE RAPHINHA QUI ÉGALISE SUR UNE MERVEILLE DE PASSE DE PEDRI, POUR SON PREMIER BALLON 😳#PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/LdzI9zzcRd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 10, 2024

Le discours de Luis Enrique à la mi-temps devait être musclé car le PSG marquait deux fois coup sur coup. D'abord, avec Dembélé qui fixait ses anciens partenaires avant d'envoyer une mine dans le but catalan. Puis, grâce à Vitinha qui trompait Ter Stegen d'un tir croisé après une belle remise de Ruiz. Barcola, entré à la pause, était en jambes et obligeait Ter Stegen à détourner son tir puissant sur la barre (55e). Le rapport de force s'était inversé pour des Catalans dans le doute. Cependant, Pedri trouvait Raphinha d'une passe téléguidée pour le doublé de l'ancien rennais et l'égalisation. Le match était débridé avec des occasions de part et d'autre. Dembélé frappait le poteau (70e) alors que Christensen avait plus de réussite, reprenant un corner de la tête pour le but victorieux. 3-2, le Barça prend une petite option mais le PSG peut encore le faire surtout si Kylian Mbappé se réveille mardi prochain.