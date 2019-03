Real : Frustré, Benzema ne peut pas savourer son nouveau record

Dans : Ligue des Champions.

A l’image du Real Madrid mardi, Karim Benzema est passé à côté de son huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam (1-4).

Une action symbolise à elle seule la performance de l’attaquant tricolore, dont la glissade l’a empêché de réduire le score dans les dernières minutes. Ce n’était vraiment pas la soirée de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Du coup, l’avant-centre ne s’est pas arrêté en zone mixte. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? », a-t-il simplement répondu à un journaliste français. Il faut dire que le Real Madrid vient de tout perdre en une semaine.

Avant cette élimination européenne, le triple tenant du titre venait de dire adieu à la Coupe du Roi et probablement à la Liga, le leader barcelonais étant désormais à 12 longueurs. On comprend donc la frustration de Benzema qui n’était pas d’humeur à se confier, ni à savourer son nouveau record. En effet, KB9 (60 buts en C1) a disputé son 112e match en Ligue des Champions, une statistique qui fait de lui le Français le plus capé de l’histoire de cette compétition avec Thierry Henry. Bien sûr, le Merengue prendra seul la tête du classement. Mais pas avant la saison prochaine…