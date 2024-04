PSG-Barça maintenu, l'UEFA communique

Dans : Ligue des Champions.

Adrien Barbet

La Ligue des Champions entre dans sa période charnière avec les plus belles affiches de la saison en 1/4 de finale. Mais face à la menace terroriste, l'UEFA a annoncé prendre des mesures de sécurité supplémentaires.

L'Etat Islamique a récemment annoncé son intention de semer la terreur en marge des confrontations de la Ligue des Champions, à Londres, Madrid et Paris, les trois villes qui vont accueillir les 4 rencontres de ces 1/4 de finale de la coupe aux grandes oreilles. Dans un communiqué publié ce mardi 9 avril, à quelques heures du coup d'envoi des matchs entre le Real Madrid et Manchester City ainsi qu'Arsenal et le Bayern Munich, l'UEFA a annoncé avoir pris des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des supporters et des acteurs de ces chocs. « L'UEFA est consciente des menaces terroristes présumées faites à l'égard des matchs de l'UEFA Champions League de cette semaine et est en étroite collaboration avec les autorités des sites respectifs. Tous les matchs sont prévus pour se dérouler comme prévu avec les dispositions de sécurité appropriées en place. »

Menace sur la C1, l'UEFA veille au grain

Match PSG-Barcelone: "Le préfet de police a renforcé considérablement les moyens de sécurité", annonce Gérald Darmanin pic.twitter.com/HwMnGy9Mgh — BFMTV (@BFMTV) April 9, 2024

L'instance européenne travaille donc en profondeur pour éviter un drame, notamment avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a lui aussi évoqué un dispositif de sécurité renforcé pour la réception du FC Barcelone au Parc des Princes. « Le préfet de police, avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin (mardi), a renforcé considérablement les moyens de sécurité. L'Etat Islamique a menacé les quarts de finale de la Ligue des champions. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est particulièrement à pied d’œuvre pour être au rendez-vous d’un renseignement préventif ou, s’il le fallait, curatif » a expliqué le ministre français à la presse, lors d'un déplacement. Ce n'est pas la première fois que L'Etat Islamique prodigue de telles menaces, comme lors de l'Euro 2016 en France ou pour des matchs en Allemagne.