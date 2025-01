Pep Genesio terrorrise Liverpool

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir à Anfield, Liverpool reçoit le LOSC en Ligue des champions. Un match que les Reds ne prennent pas du tout à la légère, loin de là même.

Le LOSC est plus que jamais en course pour une qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions. Les Dogues peuvent même directement filer en huitièmes de finale sans passer par la case barrages. Pour cela, il faudra ramener un résultat de Liverpool ce mardi soir. Ce ne sera pas chose facile face au leader de Premier League, premier également en Ligue des champions et qui ne fera aucun cadeau aux Lillois. Liverpool sait en revanche que la réception de Lille ne sera pas de tout repos. Arne Slot a prévenu ses joueurs qu'aucun relâchement ne devait se produire, sous peine d'une surprise à venir.

Le LOSC est impressionnant, Slot prévient ses joueurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Ces dernières heures en conférence de presse, l'entraineur de Liverpool n'a en effet pas tari d'éloges sur la formation lilloise mais également sur Bruno Genesio : « Je suis impressionné par leurs performances, mais je ne suis pas surpris. Ce sera un match ouvert, face à une équipe différente de nos récents adversaires. Lille presse toutes les équipes qu'elle affronte ». Pour rappel, Liverpool est la seule équipe encore invaincue cette saison en Ligue des champions avec 6 victoires en autant de matchs. Faire un résultat pour le LOSC à Anfield serait un sacré exploit. Pour ce déplacement dans le nord de l'Angleterre, Bruno Genesio ne pourra en plus pas faire avec les services de Edon Zhegrova et Matias Fernandez-Pardo. Mais le LOSC n'en est pas à une surprise près, alors que les Dogues restent sur 21 matchs sans défaite. De quoi forcément forcer le respect de leurs adversaires.