Nouvelle Ligue des Champions, Canal+ lance 18 chaines ‍!

Par Guillaume Conte

La nouvelle Ligue des Champions débute toute cette semaine, avec un festival de matchs que Canal+ a décidé de tout couvrir. Des droits exceptionnels et des revenus copieux pour les clubs concernés.

Canal+ passe des larmes au rire. Pour la première fois de son histoire, la chaine cryptée ne diffuse pas la Ligue 1 cette saison, laissant DAZN et BeIN Sports se partager les affiches du championnat de France sans avoir participé à l’appel d’offres, et en ayant presque réussi sa mission secondaire de compliquer la tache de Vincent Labrune dans cette quête du milliard d’euros qui a tourné au fiasco. Dans le même temps, la chaine de Vincent Bolloré a pris le pouvoir en Europe, recrutant l’ensemble des matchs de la Ligue des Champions, et ils sont plus nombreux que jamais. Avec quatre clubs français engagés, et une nouvelle formule avec une phase de saison régulière et une phase finale plus classique par la suite, la Ligue des Champions 2.0, alors que sa formule n’avait quasiment pas été touchée depuis 30 ans, va provoquer un regain d’intérêt pour sa première phase qui devenait en effet assez monotone.

Canal+ met plus que DAZN

Au total, ce sont 546 rencontres qui auront lieu avec ce classement géant où tout le monde sera concerné jusqu’à la dernière journée ou presque. Finies les poules pliées dès la 4e journée, avec du turnover et peu d’affiches. Désormais, l’idée de l’UEFA d’intégrer plus d’équipes et de faciliter les chocs d’entrée de jeu permet de redonner un intérêt immédiat. Pour combler les fans de football et compenser avec la perte de la Ligue 1, Canal+ a décidé de mettre le paquet comme jamais. Ainsi, la chaine a rajouté 18 chaines additionnelles pour pouvoir diffuser tous les matchs, la moindre affiche étant disponible, y compris ceux qui veulent suivre à tout prix un Real Madrid - Stuttgart, ou un moins sexy Sparta Prague - Salzbourg.

L’Equipe le précise, afin de pouvoir mettre en place ce dispositif exceptionnel, Canal+ a misé très gros, et même si ce n’est pas la feuilleton de la Ligue 1, la chaine du groupe Vivendi a déboursé plus d’argent pour la Coupe d’Europe (480 ME) que DAZN pour la Ligue 1 (400 ME). Un choix stratégique qui met en avant les plus grandes affiches d’Europe, et non pas une Ligue 1 aux abois, et dont les représentants seront en tout scrutés de près car outre le PSG, Monaco, Brest et Lille seront au rendez-vous avec des ambitions bien différentes. Celle en premier lieu de récupérer une partie des primes incroyables promises par l’UEFA, avec 4 milliards d’euros de revenus annoncés, soit presque le double des précédentes versions.