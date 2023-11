Neymar, Benzema, l'Arabie Saoudite a tué la Ligue des Champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Ces derniers temps, le football européen a perdu certains joueurs historiques à l’instar de Neymar, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Des départs qui ont baissé le niveau de la Ligue des Champions.

L’Arabie Saoudite a réalisé une véritable razzia sur le football européen au cours des derniers mois. Tout a commencé avec le transfert de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en janvier, quelques semaines après la Coupe du monde. Cet été, de nombreux monuments du football ont imité CR7 en rejoignant la Saudi Pro League : Karim Benzema, Ngolo Kanté, Neymar ou encore Riyad Mahrez. Des départs qui font forcément bizarre au moment de voir les plus grands clubs européens disputer leurs matchs de Ligue des Champions puisque ce sont ces joueurs qui ont animé les grandes soirées de coupe d’Europe durant de longues années.

Cette saison, la Ligue des Champions est d’ailleurs bien moins attractive que les années précédentes en raison de tous ces départs vers l’Arabie Saoudite. C’est tout du moins l’avis tranché exprimé par Nabil Djellit sur son compte X. « Honnêtement cette C1 est sans saveur : Ronaldo n'est plus là. Mahrez et ses contrôles. Neymar et ses arabesques. Mané et ses accélérations. Benzema et sa science du jeu. Messi beaucoup moins. Il n'apportait plus rien à la C1 depuis 7 ou 8 ans. Qu'en pensez-vous ? » s’est interrogé le journaliste de France Football.

L'Arabie Saoudite a fait très mal à la Ligue des Champions

Le chroniqueur de la Chaîne L'Equipe regrette nettement moins Lionel Messi que les autres joueurs cités tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané ou même Riyad Mahrez. Les spécialistes du football européen et de la Ligue des Champions vont néanmoins devoir s’y faire car avec l’attribution de la Coupe du monde en Arabie Saoudite en 2030, les transferts des plus grandes stars du football européen vers la Saudi Pro League vont sans doute se poursuivre. Et des joueurs comme Mohamed Salah et bien d’autres vont être très courtisés dans les années à venir avec des offres financières très difficiles à refuser.