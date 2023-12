Newcastle privé de sa star contre Milan, l'énorme coup dur ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Nick Pope a réussi à faire face aux attaquants parisiens la semaine passée, le gardien de but de Newcastle étant le héros du nul ramené par les Magpies en Ligue des champions.

S'il n'a pas réussi à repousser le penalty de Kylian Mbappé à la dernière seconde du match PSG-Newcastle, Nick Pope a longtemps écoeuré les joueurs parisiens. Le portier de Newcastle s'est montré infranchissable face aux essais de Mbappé, Dembélé et surtout Barcola. Mais, à dix jours de la réception de l'AC Milan par le club anglais, qui doit s'imposer pour espérer continuer en Ligue des champions, Newcastle et même l'équipe d'Angleterre retiennent leur souffle. Lors de la victoire des Magpies contre Manchester United, samedi soir, Nick Pope a été contraint de céder sa place à Dubravka en fin de rencontre, le portier international anglais se plaignant de l'épaule.

Pope out pour l'Euro 2024 aussi ?

A en croire les médias d'outre-Manche, il est possible que la saison 2023-2024 de Nick Pope se soit terminée face aux Red Devils. Et il est même envisageable que le gardien de but de 31 ans ne puisse pas disputer l'Euro 2024 avec les Three Lions. Pope souffrirait en effet d'une luxation de l'épaule et une intervention chirurgicale semble obligatoire, le joueur anglais ayant déjà connu ce genre de problème dans le passé. Si cela se confirme, le portier de Newcastle sera éloigné des terrains entre quatre et cinq mois révèle le Telegraph ce lundi. Un énorme coup dur pour le joueur, son club et l'équipe d'Angleterre. De son côté, le Daily Mail affirme que les dirigeants des Magpies pourraient proposer une pige à David de Gea, libre depuis son départ de Manchester United. Les prochains jours devraient être décisifs dans ce dossier qui inquiète les supporters de Newcastle.