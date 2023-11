Newcastle battu au PSG et éliminé de la C1, c'est écrit

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Battu deux fois par le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Newcastle n'a plus son destin entre ses mains. Une défaite contre le Paris Saint-Germain condamnerait définitivement les chances de qualification des Anglais.

Pour son retour en Ligue des Champions, Newcastle a d'abord tenu tête à l'AC Milan avant de corriger le PSG 4-1 à St James Park. Une victoire sévère sur le papier mais qui offrait de réelles chances de qualification en huitièmes de finale pour les Magpies. Toutefois, les deux défaites contre Dortmund ont fait basculer le destin des joueurs d'Eddie Howe. Lors de la prochaine journée, Newcastle se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes, pour une confrontation dantesque face au PSG. Paris voudra certainement prendre sa revanche et a pour le moment contrôlé ses deux matchs à domicile en C1, contrairement aux rencontres à l'extérieur. En cas de défaite dans la capitale française, Newcastle pourra dire adieu à ses rêves de coupe aux grandes oreilles. Paul Scholes n'est d'ailleurs pas du tout optimiste pour l'actuel sixième de la Premier League.

Newcastle éliminé à Paris dans deux semaines, il est persuadé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UEFA Champions League (@championsleague)

« Honnêtement, je pense que Newcastle est éliminé. Si le PSG les battait sur leur chemin, ce que je m'attends à ce qu'ils fassent... Je pense que ce sera très difficile pour Newcastle, comme je le dis. Je pense que le PSG va les battre » a assuré l'ancien milieu de terrain de Manchester United sur TNT Sports. Dernier du groupe F avec 4 points, Newcastle sera éliminé si une défaite contre le PSG arrive réellement et si Milan bat Dortmund. Le club anglais n'a plus son destin entre ses mains et doit impérativement créer un exploit à Paris mais également prier pour un match nul dans l'autre confrontation. La dernière journée risque d'être décisive pour le destin européen de Newcastle, qui a hérité d'une poule assez folle pour ce grand retour en Ligue des Champions.