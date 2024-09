Le PSG seul sauveur du football français en C1 ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Guyot

Cette année encore, l’objectif principal du Paris Saint-Germain sera de remporter la Ligue des Champions. Un cabinet d’analyse data est optimiste concernant la qualification pour les huitièmes de finale, un peu moins en ce qui concerne les autres représentants français.

C’est reparti pour une nouvelle saison de Ligue des Champions ! Le nouveau format à huit rencontres par équipe est inauguré pour l’occasion. Candidat pour remporter ce trophée européen pour la première fois, le Paris Saint-Germain démarre sa campagne européenne ce mercredi 18 septembre contre Gérone, club espagnol qui a été la surprise de la Liga l’an passé. Les supporters du PSG attendent beaucoup de cette saison 2024/2025, et les pronostics sont optimistes pour le club de la capitale. Comme le révèle Le Parisien, le cabinet d’analyse data Football Benchmark a publié un classement après toutes les rencontres de poules basé sur la valeur marchande des équipes et les résultats sur les six dernières saisons. A ce petit jeu, le PSG terminerait alors septième et rejoindrait directement les huitièmes de finale sans passer par les barrages mais en se faisant donc quelques frayeurs.

Le Real et City en force, le PSG en huitièmes

Le PSG visera bien sûr la qualification directe pour les huitièmes de finale mais une septième place signifie un billet empoché à l’arrache. Manchester City et le Real Madrid sont partis pour faire un sans-faute dans cette première phase selon Football Benchmark, tandis que d’autres cadors comme Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool ou encore le FC Barcelone répondent également présent. En revanche, les autres clubs français ne brilleront pas si l’on se fie au modèle de Football Benchmark, avec Monaco terminant en barrages (23ème place) tandis que Lille et Brest seraient alors éliminés de toutes compétitions européennes dès les poules. Demi-finaliste de la C1 l’an passé dans une année de transition, le Paris Saint-Germain espère en tout cas confirmer la tendance et profiter du nouveau format pour aller au bout. D’autant que ne pas rejoindre directement la phase à élimination directe sera vécu comme un échec pour les Parisiens.