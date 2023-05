Le père de Haaland expulsé de Bernabeu pendant Madrid-City !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Pendant son fils avait bien du mal à s'extraire des griffes de la défense du Real Madrid, Alf-Inge Haaland se faisait remarquer dans une loge du stade Bernabeu. Et il a fini par se faire virer.

Erling Haaland a été particulièrement discret mardi soir lors de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Il est vrai que Carlo Ancelotti avait clairement identifié l'attaquant norvégien comme le principal danger des Citizens, et que la défense madrilène s'est particulièrement bien occupée de son cas, le meilleur buteur de Premier League étant transparent. Malheureusement, dans les tribunes, il en allait autrement pour son père. Ancien joueur de City, Alf-Inge Haaland avait réservé une loge pour lui, sa famille et ses amis, et il n'a rien trouvé de mieux que de chambrer les supporters madrilènes qui l'avaient reconnu. Selon le Sun, Haaland Senior aurait même jeté de la nourriture à ces fans espagnols, ce qui a finalement poussé la sécurité du stade à intervenir en plein match.

Haaland viré de Bernabeu

Me pasan esto del padre de Haaland expulsado de un palco del Bernabéu después de haber estado insultado y tirando comida a la gente del Madrid pic.twitter.com/S8QuOjHzWx — IAM TÓXICO (@inakiangulo) May 9, 2023

Des vidéos montrent l'intervention des stadiers dans la loge du père d'Erling Haaland, les supporters lançant des adios ironiques. Selon Inaki Angulo, journaliste espagnol, le comportement de l'ancien joueur était inadmissible et il a donc été courtoisement raccompagné vers la sortie du stade Santiago-Bernabeu. Un incident qui fait évidemment sourire, même si forcément on se demande si Florentino Perez va apprécier que le père d'un possible renfort futur du Real Madrid puisse ainsi se faire jeter du stade. Mais Alf-Inge Haaland doit aussi comprendre que père de star ou pas, on doit avoir un comportement à la hauteur dans un stade. Dans une semaine, du côté de l'Etihad, Haaland Senior sera probablement plus libre de chambrer les Merengue.