Le match Real Madrid-Man City ne sera pas inversé

L'Atlético de Madrid et le Real Madrid joueront en Ligue des champions à domicile avec 24 heures de décalage. Une inversion du match entre les Merengue et Manchester City a été évoquée.

Le hasard n'a pas été tendre pour le Real Madrid puisque l'équipe de Carlo Ancelotti va d'abord recevoir son bourreau de l'an dernier en finale avant de se déplacer à l'Etihad afin de tenter d'obtenir un ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions. Cependant, très vite après le tirage au sort, les médias sportifs espagnols ont affirmé que la rencontre pourrait être inversé sur ordre des autorités madrilènes. Justification de ce possible changement ? Le fait que l'Atlético de Madrid recevra le Borussia Dortmund au Metropolitano la veille du match entre le Real Madrid et Manchester City à Santiago-Bernabeu et qu'il pourrait être dangereux et impossible de faire cohabiter les supporters des deux clubs visiteurs pendant ces deux jours en avril. Cependant, du côté de l'UEFA, on a rapidement fait savoir que les instances madrilènes n'avaient rien demandé du tout.

Aucune inversion pour le Real Madrid et pour l'Atlético de Madrid

🚨 There is NO chance for a change — the 1st leg against City will be at the Bernabéu. @JLSanchez78 pic.twitter.com/5LIP4OV7Oj — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 15, 2024

Du côté de Madrid, on n'a aucun doute sur la possibilité de bien gérer ces deux affiches en 24 heures, rappelant que dans le passé, cela avait été le cas en 2013-2014 et en 2021-2022. Il y a deux ans, le Real Madrid avait reçu Chelsea, tandis qu'une journée plus tard, l'Atlético de Madrid accueillait Manchester City sans aucun problème. Un démenti a donc été fermement apporté à un possible changement dans le calendrier de ces deux quarts de finale, alors que certains hurlaient déjà à une possible modification pour favoriser le Real Madrid. Le tirage au sort sera respecté dans son intégralité et les Merengue recevront donc le champion d'Europe en titre avant de voyager une semaine plus tard dans le nord de l'Angleterre. La morales sportive est respectée.