Le Barça écoeuré aussi par l'arbitrage européen pro-Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la victoire du Real à Leipzig (0-1), le but refusé aux Allemands après deux minutes de jeu fait polémique et nombreux sont les observateurs à se plaindre d’un arbitrage pro-Madrid.

Le match n’avait commencé que depuis deux minutes lorsque Benjamin Sesko pensait ouvrir le score en faveur du RB Leipzig face au Real Madrid, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Joie de courte durée pour le club de Bundesliga puisque le but de l’attaquant slovène a été refusé pour une position de hors-jeu de Benjamin Henrichs, lequel ne touche pas le ballon mais gêne Andriy Lunin dans sa sortie selon le corps arbitral et les arbitres en charge de la VAR. Au micro de RMC, Daniel Riolo a pesté contre cet arbitrage pro-Real Madrid et il n’est pas le seul. Au lendemain de la victoire du Real Madrid, la presse pro-Barça tourne en ironie la situation. Pour les médias catalans, il ne fait aucun doute que le Real Madrid est avantagé en Ligue des Champions et ce match en est la preuve.

« L’aide arrive jusqu’en Europe » titre le média catalan l’Esportiu tandis que le journal Sport est plus cash en écrivant que « la VAR aide aussi le Real Madrid en Ligue des Champions ». Le Mundo Deportivo en fait sa Une, « l’arbitre donne des ailes à Madrid » peste le média catalan assumé pro-Barça. Ce jeudi, tous les avis sont dans la nature au sujet du but refusé par l’arbitre de la rencontre au RB Leipzig après quelques minutes de jeu. Certains spécialistes affirment que Henrichs, en position de hors-jeu, gêne Lunin et ne lui permet pas d’intervenir dans des conditions optimales. La majorité des avis rejoignent néanmoins ceux de la presse barcelonaise. Même le milieu de terrain madrilène Toni Kroos a reconnu que selon lui, le but aurait dû être validé. « S’ils reconnaissent leur erreur, et j’espère qu’ils le feront, il faut l’accepter et pardonner » a de son côté lancé Marco Rose, l’entraîneur allemand du RB Leipzig, en conférence de presse après la courte défaite de son équipe.