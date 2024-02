LdC ‍: Daniel Riolo sidéré par l’arbitrage pro-Real Madrid

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mardi soir à Leipzig en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a profité d’une décision arbitrale favorable dès les premières minutes de jeu pour ensuite s’imposer (0-1).

Même quand il est ballotté, ce Real Madrid s’en sort toujours et repart avec la victoire. C’est ce qu’il s’est passé mardi soir sur la pelouse de Leipzig dans un match où les Allemands n’ont pas démérité en se créant de nombreuses occasions. Le gardien de but ukrainien Lunin a d’ailleurs réalisé neuf arrêts, un record pour un gardien du Real en Ligue des Champions depuis Thibaut Courtois en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool au Stade de France. Le dernier rempart madrilène n’avait en revanche rien pu faire sur l’ouverture du score de Leipzig après deux minutes de jeu… mais le but allemand a finalement été refusé. En cause, la position d’un joueur qui ne touche pas le ballon mais qui fait action de jeu en gênant Lunin et qui lui était hors-jeu. La décision est discutable mais comme souvent en coupe d’Europe, cela tourne en faveur du Real Madrid.

Au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a pesté contre cet arbitrage systématiquement en faveur du Real Madrid en Ligue des Champions. « Est-ce qu’un jour sur cette planète quand une décision d’arbitre sera ambiguë, ça tournera en défaveur du Real Madrid ? Une décision ambiguë tombe toujours du côté du Real Madrid, je n’en parle même pas. Je n’ai jamais vu le Real ne pas être avantagé en Ligue des Champions… A quel moment le joueur hors-jeu gêne le gardien ? Je ne sais pas, il ne faut pas essayer de comprendre, c’est le Real, de toute façon ça va dans leur sens » a regretté le journaliste, fatigué de voir que l’actuel leader de la Liga espagnole est très souvent avantagé sur la scène européenne, même si les plus fervents supporters du Real Madrid ne seront pas d’accord et trouveront à leur tour des décisions arbitrales défavorables au club merengue.