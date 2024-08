LdC ‍: Zhegrova sauve le LOSC face à Fenerbahçe

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions

Stade du Hainaut (Valenciennes)

LOSC-Fenerbahçe 2-1

Buts : Santos (12e), Zhegrova (90e+1) pour Lille ; Kahveci (79e) pour Fenerbahçe

Pour le premier rendez-vous officiel de la saison, les Lillois ont su répondre présents. Loin de son antre de Pierre-Mauroy, le LOSC n'était pas gêné en début de match. Comme à la maison, les hommes de Bruno Génésio mettaient la pression sur la défense de Fenerbahçe. Tiago Santos débloquait la situation avec un beau débordement à droite, son centre-tir était dévié par le gardien adverse Livakovic. Après une première demi-heure de qualité, le LOSC s'endormait un peu. Dzeko alertait Chevalier (31e) avant une difficile seconde période.

Buuuuuuut de Zhegrova !!! 🤩



Notre numéro 23 enroule parfaitement sa frappe à l’entrée de la surface ! 2-1 pour le LOSC !#LOSCFB 2-1 I 90’ — LOSC (@losclive) August 6, 2024

Saint-Maximin mettait le feu dans la défense lilloise et Chevalier devait enchaîner les arrêts. Finalement, Fenerbahçe revenait à hauteur grâce au sublime coup-franc de Kahveci. Alors qu'on se dirigeait vers un nul frustrant et inquiétant pour la qualification, le LOSC l'emportait sur le gong avec une frappe enroulée sublime de Zhegrova. Lille prend un but d'avance précieux avant un retour très chaud à Istanbul.