LdC ‍: Un classement faussé, le Bayern accusé ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich, placé dans un groupe largement à sa portée en Ligue des champions, est déjà qualifié pour les huitièmes de finale depuis le soir de la 4e journée. L'occasion pour Thomas Tuchel de faire tourner pour la suite de la phase de groupes.

Il y a quelques jours, le Bayern Munich concédait un surprenant match nul (0-0) à domicile en Ligue des champions face à Copenhague. Un très bon résultat pour les Danois dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale. Dans l'autre résultat du groupe, Galatasaray s'est employé pour faire match nul contre Manchester United 3 buts partout. Les Turcs comptaient sur une défaite de Copenhague pour reprendre la deuxième place du groupe. Mais rien ne s'est passé comme prévu et le club d'Istanbul ne décolère pas, même si une victoire contre le club danois lors de la dernière journée sera suffisante pour se qualifier.

Le Bayern n'a pas joué le jeu ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)

Devant la presse ces dernières heures, Okan Buruk, l'entraineur de Galatasaray, s'est lâché sur le Bayern Munich et l'attitude de Thomas Tuchel. « Nous avons été déçus quand ils ont cédé des points. Ils ont effectué une rotation pour la première fois et il ne semblait pas qu’ils voulaient gagner. Nous sommes l’équipe malheureuse du groupe car nous avons dû jouer contre le Bayern lors des troisième et quatrième journées. Nous voulons gagner à Copenhague et faire notre travail. J’attends beaucoup du Bayern pour le dernier match contre Manchester… », a notamment indiqué l'homme fort du club turc, qui ne pardonnera pas un autre accroc des Bavarois face à des Mancuniens méconnaissables en Ligue des champions. Une dernière journée de C1 qui sera pleine de suspense dans un autre groupe, celui du PSG, où toutes les équipes peuvent encore croire en leurs chances de qualification, hors Dortmund qui a déjà son ticket pour le tour suivant.