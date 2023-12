Les croisés pour Bouna Sarr, le Bayern est dégoûté

Peu utilisé par l’entraîneur Thomas Tuchel, Bouna Sarr ne devrait plus rejouer cette saison. Le Bayern Munich a annoncé que son latéral droit souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Un coup dur pour l’international sénégalais, mais aussi pour le club bavarois avant le mercato hivernal.

Jusqu’à la fin, Bouna Sarr (31 ans) va vivre un enfer au Bayern Munich. Le latéral droit s’est gravement blessé au genou gauche à l’entraînement et souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, a annoncé le club bavarois, qui ajoute que son joueur a été opéré avec succès ce vendredi. L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille devrait donc rester éloigné des terrains jusqu’au terme de la saison, lui qui n’était que rarement utilisé par l’entraîneur Thomas Tuchel.

Bouna Sarr suffered an ACL tear in his left knee during training and underwent a successful operation on Friday.



Speedy recovery, Bouna! 🙏