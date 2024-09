LdC ‍: Sale soirée pour le LOSC à Lisbonne

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 1ère journée

Stade José Alvalade XXI

Sporting Portugal-LOSC 2-0

Buts : Gyokeres (38e), Debast (65e) pour le Sporting

Exclusion : A.Gomes (40e) pour le LOSC

Après deux revers de rang en Ligue 1, le LOSC voulait se relancer à Lisbonne contre le Sporting. Le leader du championnat portugais constituait un obstacle de taille pour les Nordistes. Néanmoins, le début de match ne le montrait pas trop. Lille maîtrisait bien le match et offrait peu de possibilités au champion portugais. Cependant, il suffisait d'une relance de la tête ratée par Alexsandro pour tout changer. L'efficace Gyokeres ne laissait aucune chance à Chevalier et plaçait le Sporting en tête. Le match basculait vraiment en cette fin de première période puisque Angel Gomes prenait son deuxième carton jaune pour une intervention maladroite.

À 10 contre 11, les Dogues s’inclinent face au Sporting CP. Le LOSC avait pourtant fait jeu égal avec son adversaire jusqu’à l’ouverture du score des Portugais immédiatement suivie de l’expulsion d’Angel.



Place à la Ligue 1 samedi pour rebondir.#SCPLOSC 2-0 I 90' — LOSC (@losclive) September 17, 2024

A 10, Lille ne répondait plus. Incapable de créer du danger, le LOSC subissait le jeu portugais. Le deuxième but était inévitable et survenait via un missile de Zeno Debast en pleine lucarne. La frappe de 25 mètres du défenseur belge laissait sans réaction Chevalier. La fin de match lilloise était meilleure mais le portier adverse était impérial pour maintenir le LOSC à 0. 2-0, Lille démarre bien mal sa longue campagne de C1 alors que le Real se présentera à Pierre-Mauroy dans deux semaines.