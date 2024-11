LdC ‍: Puni sur le gong, le PSG est en grand danger ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée

Parc des Princes

PSG-Atlético Madrid 1-2

Buts : Zaire-Emery (14e) pour le PSG, Molina (18e), Correa (90e+3) pour l’Atlético

Dominateur mais maladroit, le PSG a encore raté le coche ce mercredi soir. Les Parisiens ont été battus 1-2 par l'Atlético Madrid. Une défaite surprise qui complique les affaires parisiennes dans cette C1.

Pas toujours très séduisant dans cette Ligue des champions, le PSG avait à cœur de prouver sa valeur contre l'Atlético Madrid. L'entame était bonne au niveau de l'intensité et de la possession. Après une frappe trop croisée d'Hakimi, le PSG trouvait la faille. Lenglet perdait le ballon dans sa surface et Zaire-Emery piquait le ballon au-dessus d'Oblak. Mais, l'avantage était de courte durée. Sur sa première incursion, l'Atlético trompait Donnarumma sur une action confuse et chanceuse conclue par Molina.

Le PSG continuait ensuite de dominer, notamment en seconde période. Mais, entre la maladresse des attaquants parisiens et les réflexes de Jan Oblak, le score restait bloqué à 1-1. L'Atlético était peu dangereux offensivement avec un Griezmann hors-sujet ce soir. Néanmoins, les Colchoneros surprenaient le PSG sur un dernier contre signé Correa. Le but du 2-1 inscrit dans le temps additionnel par Correa était synonyme de braquage pour les Espagnols et de désillusion immense pour le PSG. Le top 8 est à oublier tandis que le top 24 est menacé ce soir pour les Parisiens (4 points seulement).