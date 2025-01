LdC ‍: Monaco s'offre Aston Villa et la qualification ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 7e journée

Stade Louis-II

Monaco-Aston Villa 1-0

But : Singo (8e)

Convalescent en Ligue 1, l'AS Monaco s'est bien reprise face à Aston Villa. Solides et efficaces, les hommes d'Adi Hutter se sont imposés 1-0. Ils valident leur place en barrages, en attendant le top 8 ?

Accroché par Nantes puis battu à Montpellier, Monaco ne va pas bien en Ligue 1. Autant dire que la réception d'Aston Villa faisait peur au club princier. Les appréhensions étaient vite balayées par un bon début de match. L'ASM prenait les devants d'entrée. Singo ouvrait le score sur corner après une première tête de Kehrer stoppée par Martinez. Si Akliouche testait les réflexes du portier argentin (15e), les occasions étaient ensuite anglaises. Majecki était impeccable sur le coup-franc de Digne (31e) puis sur un face à face avec Watkins (45e).

ENTAME PARFAITE POUR L'ASM ! ☄️



Sur un corner parfaitement frappé par Lamine Camara, Kehrer sollicite Martinez qui ne peut pas mieux faire que remettre sur Singo qui, lui, pousse le ballon au fond ! ⚽️#ASMAVL | #UCL pic.twitter.com/OQMQC50kbJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2025

Avec un seul but d'avance, on pouvait craindre de grandes difficultés pour Monaco en seconde période. Il n'en était rien. Les meilleures actions étaient même monégasques. Akliouche se voyait refuser un but pour hors-jeu (50e). Golovine en contre puis Embolo d'un retourné sollicitaient la défense de Villa sans toutefois doubler la mise. Monaco restait serein jusqu'au bout pour valider un précieux succès 1-0. De quoi valider officiellement sa place en barrages et revenir aux portes du top 8 (9e, 13 pts), étant à égalité de points avec son adversaire du jour 7e.