LdC ‍: Mbappé titulaire contre Lille, Ancelotti y pense

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Guyot

Et si Kylian Mbappé était titulaire contre le LOSC ? Annoncé blessé pour trois semaines et forfait pour le match de Ligue des Champions à Lille ainsi que pour le rassemblement en Equipe de France, l’attaquant madrilène récupère plus vite que prévu selon son entraîneur Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match : «Hier, il s’est entraîné seul. Aujourd’hui, avec le groupe. Nous ne prendrons pas de risques. S’il n’y en a pas, il peut démarrer demain», a affirmé l’entraîneur italien. L’attaquant français est d’ailleurs présent dans le groupe du Real convoqué pour ce match. D’un seul coup, c’est tout le peuple lillois qui se remet à trembler.