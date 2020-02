L'UEFA vire Manchester City de la Ligue des Champions pour deux ans

Dans : Ligue des Champions.

L'UEFA a décidé de frapper fort en privant Manchester City de Ligue des Champions pour les deux prochaines saisons, en raison de son non-respect du fair-play financier.

Dans quelques jours, Manchester City retrouvera le chemin de la Ligue des Champions avec un huitième de finale à jouer contre le Real Madrid. Si l’équipe de Pep Guardiola a comme objectif d’aller au bout en Coupe d’Europe cette saison, après un parcours compliqué en Premier League face à Liverpool, les Citizens vont vivre leurs derniers instants en C1 d'ici à 2022. En effet, ce vendredi soir, l'UEFA a annoncé l'exclusion de Manchester City de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines années. La raison ? Le club anglais n'a pas respecté le fair-play financier, avec des « violations sérieuses » aux règles mises en place par les instances européennes.

Également condamné à une amende de 30 millions d'euros, la formation mancunienne va faire appel de cette énorme sanction devant le Tribunal Arbitral du Sport. Dans la foulée de cette annonce, Man City a effectivement exprimé sa « déception » et sa « surprise ». « Il s'agit d'une affaire initiée par l'UEFA, instruite par l'UEFA et jugée par l'UEFA. Ce processus préjudiciable étant désormais terminé, le club s'efforcera d'obtenir un jugement impartial le plus rapidement possible », explique, dans un communiqué, le deuxième de PL, qui réclame un jugement devant une « instance indépendante ».