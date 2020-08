LdC : Lyon sort la Juventus, direction Lisbonne !

Dans : Ligue des Champions.

Juventus - OL 2-1

Buts pour la Juventus : Cristiano Ronaldo (43e et 60e)

But pour l’OL : Depay (12e)

L’Olympique Lyonnais a réalisé l’exploit d’aller chercher sa qualification sur le terrain de la Juventus, malgré une défaite 2-1. L’OL affrontera Manchester City à Lisbonne dans le Final 8.

C’était le grand retour de la Ligue des Champions ce vendredi soir, et l’Olympique Lyonnais en a été quitte pour de belles émotions. Dans un stade bien évidemment désert, les Rhodaniens débutaient de la meilleure des façons avec un pénalty assez surprenant sifflé pour une faute sur Aouar, et transformé d’une panenka par Depay (0-1, 12e). Le scénario de rêve était en route, surtout que la Juventus, malgré quelques situations, butait face à la belle organisation lyonnaise. Mais avant la pause, sur un coup-franc de Pjanic dans le mur, l’arbitre sifflait un improbable pénalty pour une main de Depay. Cristiano Ronaldo ramenait les deux équipes à égalité à la pause (1-1, 43e).

Après la pause, Lyon avait forcément tendance à reculer, mais tenait bon. En dehors d’un missile de Cristiano Ronaldo qui scotchait tout le monde en terminant sa course en pleine lucarne (2-1, 60e), les Turinois ne parvenaient pas à mettre hors de position des Lyonnais accrocheurs jusqu’au bout, et qui allaient chercher au courage, et sans démériter, leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.