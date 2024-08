LdC ‍: Lille qualifié au bout de la prolongation

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

3e tour préliminaire retour de la Ligue des champions

Stade Sukru Sarakoglu (Istanbul)

Fenerbahçe-LOSC 1-1 après prolongation (aller 1-2)

Buts : CSC de Diakité (90e+1) pour Fenerbahçe ; David (118e sur pen.) pour le LOSC

Exclusion : Mandi (109e) pour le LOSC

Voyager à Istanbul avec un seul but d'avance promettait une soirée mouvementée au LOSC. Même si Chevalier devait réaliser deux arrêts spectaculaires coup sur coup (25e puis 26e), les Lillois maîtrisaient bien leur match. Dzeko et les attaquants de Fenerbahçe étaient très décevants. Lille aurait même pu passer devant mais David butait sur un héroïque Soyuncu, venu suppléer son gardien (37e). Encore serein en seconde période, Lille faisait l'erreur de ne pas doubler la mise avec notamment une frappe trop croisée de David (73e). Bousculé en fin de match avec une pression turque plus forte, le LOSC craquait sur une touche. Une partie de billard dans la surface et Diakité déviait le ballon au fond de son propre but pour pousser les deux clubs en prolongation.

115' I 🟡1-1 🔴(2-3)



OUI JONAAAAAAAAAAAAA QUI TRANSFORME 😍



ALLEZ LES GARS 3 MINUTES !!#FBLOSC https://t.co/5wumW867Dz pic.twitter.com/0kIkw8ook1 — LOSC (@losclive) August 13, 2024

Assommé par le but turc, le LOSC subissait beaucoup plus. Pour ne rien arranger, Aissa Mandi était exclu pour un superbe high-kick sur Kahveci. Malmené, Lille obtenait un penalty heureux. Sur une frappe de David, Oosterwolde glissait et déviait le ballon du bras. L'attaquant canadien du LOSC se chargeait de la sentence et offrait l'égalisation aux Lillois. Un but crucial pour la qualification malgré une dernière tête de Tosun sur la barre lilloise (120e). 1-1, le LOSC rejoint dans la douleur les barrages de la Ligue des champions, dernière étape avant les poules.