LdC ‍: Lille dans le top 8, la liste des qualifiés

Par Corentin Facy

Large vainqueur de Feyenoord ce mercredi soir (6-1), Lille a atteint son objectif, celui de se qualifier directement pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Un véritable exploit pour les Dogues, qui terminent la phase de ligue à la 7e position. Liverpool, Barcelone, Arsenal, l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen et Aston Villa sont les sept autres équipes directement qualifiées pour les barrages et qui n’auront donc pas besoin de passer par les barrages au contraire de l’Atalanta, Dortmund, le Real, le Bayern, l’AC Milan, le PSV, le PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, la Juventus, le Celtic, Manchester City, le Sporting Portugal et le Club Bruges qui passeront tous par les barrages avant d’accéder (ou pas) aux 8es de finale de la C1.