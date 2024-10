LdC ‍: Les pirates brestois mettent en échec l'ogre Leverkusen

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée

Stade de Roudourou (Guingamp)

Brest-Leverkusen 1-1

Buts : Lees-Melou (39e) pour Brest ; Wirtz (24e) pour Leverkusen

Brest continue d'étonner pour sa première Ligue des champions. Les Bretons ont accroché le Bayer Leverkusen 1-1 au terme d'un match héroïque.

Après deux adversaires autrichiens que d'aucuns jugeraient modestes, Brest avait son premier gros test à négocier dans cette Ligue des champions : le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. Une formation rodée aux joutes européennes qui le montrait vite en dominant nettement le début de match. Brest tenait bon avant de craquer. Un mauvais alignement défensif et un marquage lâche permettaient à Wirtz de tromper facilement Bizot. Alors que Brest semblait inoffensif, son joueur majeur de la saison passée sortait le grand jeu.

PIERRE LEES-MELOU RALLUME TOUT LE STADE ET ÉGALISE FACE À LEVERKUSEN !! 🔥



Quelle vollée, et quelle célébration 🤷‍♂️#SB29B04 | #UCL pic.twitter.com/k9WqAJF1fo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Pierre Lees-Melou reprenait le ballon de volée à l'entrée de la surface pour trouver le petit filet allemand et égaliser. Un but qui transformait le visage de ce match. Par la suite, Brest rivalisait dans le jeu avec le Bayer Leverkusen. Les Bretons étaient très agressifs dans les duels, parfois même trop à l'image de Coulibaly qui découpait et blessait Amine Adli. Leverkusen ne se créait plus d'occasions, tout le contraire de Brest puisque le gardien allemand devait s'interposer devant Mahdi Camara et que Mama Baldé tirait dans le petit filet extérieur. Finalement, Brest tenait un match nul mérité pour rester invaincu en Ligue des champions. Les Bretons et Leverkusen comptent 7 points chacun pour occuper les 3e et 4e places au classement général.